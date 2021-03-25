В Копейске перекрыли движение транспорта рядом с колонией

В пригороде Челябинска у исправительного учреждения закрыли движение для автотранспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о действиях силовиков сообщили жители Копейска.

По словам горожан, дорога у исправительной колонии №6 перекрыта. Желающих проехать в поселок Кадровик возвращают назад. При этом не пропускают только частные автомобили: рейсовые автобусы не останавливают.

Учреждение ГУФСИН окружено людьми в масках и машинами экстренных и силовых служб.

Как пишет «Копейский рабочий» со ссылкой на представителей ОФПС №6, рядом с колонией сегодня проходят учения. В них принимают участие сотрудники ФСБ, МЧС, МВД и ГУФСИН. Планируется, что мероприятия закончатся в первой половине дня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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