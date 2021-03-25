Два года воспитанники детского сада в Чебаркульском районе живут под угрозой удара тока

Два года чиновники не реагируют на проблему протекающей крыши детского сада в челябинских Травниках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, родители воспитанников детского сад села Травники (Чебаркульский район) обеспокоены опасностью, которая может угрожать детям. Из-за поврежденной кровли здание топит, вода попадает на электропроводку, а значит, может произойти короткое замыкание.

При осмотре учреждения эти опасения возникли и общественников, поэтому они обратились к губернатору региона и в Роспотребнадзор с просьбой о проверке и принятии мер, ведь районные власти бездействуют.

По словам родителей, два года назад в садике отремонтировали группы, но проведенные работы не имели никакого смысла. Регулярные потопы быстро испортили свежий ремонт, и сейчас стены снова нуждаются в покраске.

С приходом тепла ситуация усугубилась: снег, скопившийся на кровле, начал таять. Чистить крышу не рискует никто, потому что старая конструкция может обрушиться. Сотрудники детского сада вынуждены вооружаться ведрами и тазами, спасая то, что осталось от некогда красивого помещения.

«Мы поступили в коррекционную группу. При первом же дожде заметили, что с потолка течет. Заведующая борется за детский сад, но безрезультатно. Наши дети дышат сыростью, это вред здоровью, а постоянно мокрая проводка – угроза для жизни», – рассказала представитель родительского комитета.

При этом, по словам активистов, районные власти в курсе ситуации. В 2019 году Роспотребнадзор уже выдавал садику предписание отремонтировать кровлю. Но заведующая учреждением Екатерина Першина, безрезультатно написавшая чиновникам несколько писем, так и не смогла добиться реакции районных властей.

Эксперты просят областные власти заняться ситуацией, которая за годы не изменилась к лучшему, несмотря на то что в Чебаркульском районе сменилось руководство. Общественники отдельно подчеркивают, что при разбирательстве не должны пострадать дети. Например, из-за возможной остановки учебного процесса на время проверки, ведь сельский детский сад – единственное дошкольное учреждение в Травниках.

Челябинск, Виктор Елисеев

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