Перевозчик в Челябинске заплатит за водителей-нелегалов и переделанные маршрутки

В Челябинске компания-перевозчик оштрафована за нарушения лицензионных требований при перевозке пассажиров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района областного центра совместно со старшим инспектором Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора провели проверку соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок автобусами.

В ходе проверки выявлены нарушения лицензионных требований в деятельности юридического лица, обслуживающего муниципальные маршруты №39 и №53, что создает угрозу жизни и здоровью людей.

В частности, выявлены факты выхода пассажирского автобуса без прохождения предрейсового контроля технического состояния, без предрейсового медицинского осмотра водителей, без огнетушителей, знаков аварийной остановки. Также имелись факты внесения изменений в конструкцию транспортных средств без соответствующего разрешения, к управлению автобусами допускаются лица без оформления трудового договора с перевозчиком.

По итогам проверки прокуратурой района в отношении автопредприятия возбуждено дело об административном правонарушении по фактам осуществления предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией, в адрес руководителя юридического лица внесено представление.

По результатам рассмотрения постановления прокурора компания приговорена к уплате штрафа в 100 тысяч рублей, три человека привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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