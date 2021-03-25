Аргаяшскую ТЭЦ оштрафовали за загрязнение двух озер

Структура «Фортума» заплатит 150 тысяч штрафа за загрязнение озер в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранное надзорное ведомство региона провело проверку исполнения обособленным структурным подразделением ПАО «Фортум» – Аргаяшской ТЭЦ требований природоохранного законодательства в сфере водопользования и охраны водных объектов – озер Мишеляк и Улагач при осуществлении сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в процессе хозяйственной деятельности.

Установлено, что с июля по август 2020 года предприятие сбрасывало сточные воды в озеро Улагач с превышением нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ по железу.

Кроме того, с января по июль 2020 года осуществлялся сброс сточных вод в озеро Мишеляк с превышением нормативов предельно допустимых сбросов по железу, взвешенным веществам, фториду-аниону, мышьяку и его соединениям.

По указанным фактам прокурором в отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения административных дел Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора ТЭЦ оштрафована на 150 тысяч рублей.

В настоящее время предприятием приняты меры к устранению выявленных нарушений закона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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