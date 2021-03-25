На Южном Урале полицейские и сотрудники СИЗО уговорили арестантов признаться в кражах за еду и сигареты

В Челябинской области осуждены бывшие сотрудники полиции и учреждения ФСИН, признанные виновными в совершении должностных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал бывших оперуполномоченного и следователя отдела полиции «Новозлатоустовский» ОМВД России по Златоусту, бывшего заместителя начальника оперативной части и сотрудника СИЗО №4 виновными в соответствии со степенью участия в превышении должностных полномочий, а также фальсификации доказательств по уголовному делу и пособничестве в ней.

Следствием и судом установлено, что в течении 2017 года силовики уговорили трех обитателей СИЗО признаться в 10 кражах, которые те не совершали. Полицейские таким образом добились повышения показателей раскрытия преступлений. А арестанты получили продукты питания, сигареты, дрожжи, СИМ-карты и зарядные устройства для телефонов.

При этом, один из арестованных был впоследствии на основании этих показаний осужден за две кражи, которые он не совершал, получив 1 год в исправительной колонии строгого режима.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Приговором суда экс-силовики получили от 8 месяцев до 4 лет лишения свободы условно с запретом на занятие должностей в правоохранительных органах на различные сроки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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