В Челябинской области задержали выплаты стипендий студентам колледжей

На Южном Урале оказались не готовы к росту числа получателей социальной стипендии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», студенты средне-специальных учебных заведений Челябинской области столкнулись с задержкой выплаты стипендий. Об этом сообщается в социальных сетях.

По словам южноуральцев, студентов ряда колледжей и техникумов предупредили о возможной задержке мартовской стипендии (как правило, деньги на карты поступают 25 числа каждого месяца), объяснив это тем, что средства не поступили из областного бюджета.

В министерстве образования и науки Челябинской области определенные сложности с расчетами признали, отметив, что задержка если и будет, то незначительной.

Причиной сложностей стало падение уровня жизни южноуральцев. В связи с этим увеличилось число студентов, имеющих право на получение социальной стипендии. Но объем средств на выплаты в бюджете был определен еще в прошлом году. А об увеличении числа социальных стипендий узнали только в этом календарном году: выплата назначается в начале года, фактически студенты приносят необходимые документы после зимних каникул и сессии, то есть в январе-феврале.

В итоге выяснилось, что стипендиальный фонд региона нуждается в больших суммах, нежели были заложены в региональный бюджет на 2021 год. «Насколько нам известно, большинству образовательных учреждений деньги на стипендии перечислили вчера вечером, – рассказали сегодня в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области. – Остался, кажется, один техникум, которому перечисление еще не провели. Но к понедельнику все ссузы средства на выплату стипендий получат».

К концу учебного года ситуация полностью войдет в привычное русло, заверили представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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