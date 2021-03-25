На маршруты Челябинска вышли семь новых автобусов

На дороги Челябинска вышли работать семь новых автобусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня на улицы города вышли семь ЛиАЗов на СПГ.

Автобусы работают на маршрутах №18 (2 штуки), №31 (3 машины), №45 (один) и №64 (один).

Напомним, в прошлом году власти региона приобрели 36 новых автобусов. При этом ранее речь шла о покупке порядка 500 автобусов, затем эта цифра опустилась в район 300 новых машин. Но денег на приобретение техники правительство области так и не нашло.

Челябинск, Виктор Елисеев

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