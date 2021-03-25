Особое обоняние и жизнь без денег: супругу губернатора Челябинской области подняли на смех

Супругу губернатора Челябинской области подняли на смех.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях в одном из интернет-СМИ вышло большое интервью Ирины Текслер . Говорила «первая леди» региона долго и обо всем – о Челябинске, благотворительности, семье, экологии и проекте строительства нового хирургического корпуса областной детской больницы в границах заповедного городского бора.

Иногда демонстрируя завидную наблюдательность. Например, заявила, что за прошедшие два года уже видит изменения воздуха. Правда, в отличие от супруги южноуральского губернатора, сотрудники Росгидромета никаких изменений не заметили. Так и резюмировали: качество воздуха осталось без изменений. Да и сама Ирина Текслер почему-то сравнила свои ощущения только с Норильском, где, как она отметила, предприятия дымят постоянно, а в Челябинске – все-таки делают паузы.

Выступление г-жи Текслер вызвало волну возмущения сначала среди южноуральцев, а потом с критикой выступили и федеральные блогеры. «В этом интервью первая леди Южного Урала рассказывает о том, что к деньгам не имеет никакого отношения, а вся ее активность в регионе связана только с тем, что Челябинск ее «зажигает», – ерничают авторы telegram-канала «Компромат ГРУПП». – Только вот на встречу с журналисткой Ирина Текслер пришла в брюках из эластичной шерсти от Dolce & Gabbana (с пряжкой цвета античного серебра – новейшая модель из коллекции «Весна-Лето 2021), которые стоят в московском ЦУМе 73 тысячи 50 рублей (а это, между прочим, средняя заработная плата южноуральца за два месяца, если верить официальной статистике)». Причем эти брюки «еще и не купишь в Челябинске – нет там такого, не продают. То есть, губернаторская жена в перерывах между интервью и имитацией бурной общественной деятельности мотается в Москву-столицу, которая ее «дозажигает» дальше. Вдохнуть воздух цивилизации, прошвырнуться по бутикам», – язвят блогеры.

Не остаются в стороне и челябинцы. Так, не смогла пройти мимо обширного высказывания супруги губернатора юрист Юлия Нагибина, пытающаяся сейчас в различных судах отменить решение Алексея Текслера о сокращении ее ставки во время декретного отпуска. И, обращаясь к «первой леди» области, кажется, имеющей суждение едва ли не по всем острым вопросам жизни Южного Урала, не скрывая иронии, интересуется в своем telegram-канале: «что скажет Ирина Текслер о сокращении ее супругом должности подчиненной, находящейся в декрете, на 24-й день после своей инаугурации? Она же сообщила в интервью, что следит за инфоповесткой».

Челябинск, Виктор Елисеев

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