В Верхнем Уфалее возбудили уже третье уголовное дело по строительству очистных

Верхний Уфалей вновь оказался в центре внимания правоохранительных органов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, на этот раз речь идет о ненадлежащем строительном контроле со стороны ООО «Стройтехногрупп» на объекте строительства «4-ая очередь городских очистных сооружений».

Материалы контрольного мероприятия, проведенного КСП в Верхнем Уфалее, легли в основу очередного уголовного дела по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), возбужденного отделом СК РФ по Челябинской области.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляет региональное управление ФСБ России.

Это уже третье уголовное дело по нарушениям при строительстве очистных сооружений в городе. Ранее уголовные дела из-за оплаты невыполненных работ были возбуждены в отношении сотрудников мэрии и подрядной организации.

За последнее время в Верхнем Уфалее возбуждены уже пять уголовных дел по нарушениям при исполнении государственных и муниципальных контрактов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.03.21

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