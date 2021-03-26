Экс-главу района Челябинской области подозревают в растрате

Бывший глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин стал фигурантом уголовного дела о хищении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, материалы контрольного мероприятия, проводимого КСП в Катав-Ивановском районе, легли в основу уголовного дела по факту хищения, возбужденного отделом СК РФ по Челябинской области.

«Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Катав-Ивановского района, который используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, совершил хищение вверенных ему денежных средств в сумме не менее 307 тысяч рублей», – уточнили в надзорном ведомстве. По версии следствия, чиновник подписывал незаконные распоряжения о начислении себе и другим сотрудникам администрации премиальных выплат. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями материальный ущерб администрации муниципалитета.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляет УФСБ по Челябинской области.

В 2011-2021 годах муниципалитет возглавлял Евгений Киршин. Чиновник намеревался продолжить свое правление и даже получил поддержку администрации губернатора, но из-за противостояния с председателем муниципального собрания депутатов не смог заручиться поддержкой парламентариев: голосование по выбору главы района сорвали.

После этого регионалы отказали ему в поддержке, отдав предпочтение экс-мэру Трехгорного, юристу Николаю Шимановичу. Он и стал победителем конкурса на пост главы района в январе этого года, причем вступил в должность буквально через несколько лет после голосования собрания депутатов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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