В Челябинской области за сутки выявлено 136 случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 136 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 8 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 5 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 55 тысяч 981 зараженный. 2 тысячи 305 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 188).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.03.21

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