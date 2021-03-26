Связисты составили рейтинг самых популярных театров у южноуральцев

Ко Всемирному дню театра аналитики МегаФона составили свой рейтинг самых «разговорчивых» и интернет-активных театральных подмостков Челябинска. В основу легла обезличенная статистика на основе решений Big Data.

Где больше всего любят говорить зрители во время антрактов, до и после спектаклей?!

Первое место у Театра «Манекен» – одного из самых молодых и активных. Ежемесячно абоненты МегаФона проводят здесь за разговорами порядка 360 часов. При этом выходить в интернет зрители предпочитают гораздо реже. Суточный объем трафика во всемирной сети равен примерно 28 тысячам снимков.

На втором месте – старейшее культурное заведение Челябинска – Театр драмы им. Наума Орлова – почти 230 часов непрерывных мобильных разговоров в месяц и интернет-трафик, сравнимый с 13 тысячами фотографий в день. Таков показатель мобильной активности поклонников драмы.

Третью строчку рейтинга занял Новый художественный театр – молодой и задорный, у которого есть фанаты всех возрастов. Трафик бесед зрителей и актеров превысил 213 часов в месяц, а передача данных в глобальной сети составила около 7 тысяч снимков в сутки.

По интернет-активности бесспорным лидером оказался Театр кукол им. Вольховского – один из старейших в России и на Урале, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Здесь за сутки загружают объем данных, равный 33 тысячам сэлфи. Но при этом за телефонными переговорами любители спектаклей проводят суммарно всего около 42 часов в месяц.

«Современные технологии МегаФона позволяют нашим абонентам, не дожидаясь встречи с близкими и друзьями, делиться эмоциями от просмотра постановок в режиме онлайн. Интересно, что в сравнении с другим культурным городом Урала – Екатеринбургом мы видим любопытную тенденцию – наши абоненты любят авангардные постановки, в то время как зрители соседнего мегаполиса предпочитают репертуар театра юного зрителя. В целом, только с начала года суммарный объем онлайн-трафика всех учреждений культуры города вырос на 43% к аналогичному периоду 2020 года», – прокомментировала директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова.

Челябинск, Павел Зварзин

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