Хозяйке пса из Сатки, откусившего губу шестилетнему малышу, вынесли приговор

В Челябинской области вынесен приговор в отношении хозяйки собаки, напавшей на ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, жительница Сатки признана виновной в причинениие тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следствием и судом установлено, что в начале января этого года около одного из домов Сатки собака откусила часть губы 6-летнему мальчику. Малыш гулял с матерью, когда она остановилась для разговора со знакомой, которая держала собаку на поводке без намордника. Когда ребенок наклонился к собаке, она его укусила. Причиненные травмы, согласно заключению эксперта, образуют тяжкий вред здоровью мальчика.

Приговором суда хозяйке животного назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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