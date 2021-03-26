Прокуратура не смогла оспорить приговор участникам акции «Он нам не царь» в Челябинске

Челябинский областной суд отклонил апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор участникам акции «Он нам не царь».

Как сообщили РИА «Новый День» в правозащитной организации «Апология свободы», сегодня, 26 марта, Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на приговор в отношении двух участников акции «Он нам не царь».

Напомним, акция протеста прошла в Челябинске 5 мая 2018 года и была приурочена к президентской инаугурации Владимира Путина. Горожане собрались в центре и направились к Алому Полю. Полиция перекрыла пешеходный переход, чтобы не пустить участников акции в сквер, но толпа митингующих прорвала цепь силовиков. Часть активистов была задержана. Среди них оказались 43-летняя Оксана Еремина и 26-летний Юрий Вашурин. Их обвинили по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство по политическим мотивам по предварительному сговору).

В обвинительном заключении говорилось, что они «…грубо, дерзко и цинично… начали активное движение вперед…» Обвинение запросило для каждого по 3,5 года колонии.

Однако 14 января нынешнего года Центральный районный суд оправдал фигурантов дела с правом на реабилитацию. Прокуратура с такой позицией не согласилась. В апелляционном представлении гособвинение назвало приговор «несправедливым» и указала, что суд «не дал оценку показаниям» свидетелей, «доводы которых свидетельствуют о призыве Вашурина и Ереминой на массовое нарушение общественного порядка».

Надзорное ведомство просило суд отменить оправдательный приговор и направить уголовное дело на новое судебное разбирательство. Но областной суд в этом отказал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.03.21

«Соколы», «ястребы» и «птенцы» Христенко: на праймериз «медведей» в Челябинской области заявились 11 претендентов на госдумовский мандат. / В правительстве РФ подготовили проект о продлении ценовых соглашений по сахару и подсолнечному маслу. / Хозяйке пса из Сатки, откусившего губу шестилетнему малышу, вынесли приговор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»