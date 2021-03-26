В Челябинске состоится Парад Победы

В Челябинске состоится традиционный Парад Победы. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торжественное построение подразделений Челябинского гарнизона, посвященное годовщине победы в Великой Отечественной войне, планируется провести, как всегда, 9 мая.

Предполагается полный формат мероприятия, то есть участвовать в параде будут и военнослужащие(а также силовики и студенты), и самоходная техника, и авиация, и творческие коллективы.

Напомним, в 2020 году парад отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Тогда выявляемость инфекции колебалась от 19 до 90 человеке в сутки, а смертность – 1 -2 человека в день.

Сейчас ежесуточно выявляют более 130 случаев, от ковида умирают от 5 до 10 человек в сутки.

Челябинск, Павел Зварзин

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