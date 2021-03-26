Минообороны взыскивает с властей Южного Урала 36 миллионов рублей

Военное ведомство подало иск к властям Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ФГУП «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Челябинской области иск к правительству региона о взыскании 35,8 миллиона рублей.

Согласно картотеке арбитражный дел, судебное заседание по рассмотрению претензий военного ведомства назначено на 13 апреля.

Претензия Минобороны к южноуральскому кабмину касается разницы между утвержденным областными чиновниками тарифом и реальными затратами ФГУП на отопление и горячее водоснабжение военных городков региона.

Интересно, что обычно правительство Челябинской области возмещает теплоснабжающим организациям разницу между утвержденным и экономически обоснованным тарифами. Однако в данном случае этого не произошло. Как объясняют в минтарифа, документы, представленные предприятием, не отвечали требованиям порядка предоставления субсидии.

Теперь ФГИП пытается взыскать разницу через суд. Правда, в прошлом году оно уже подавало подобный иск в арбитражный суд, но безуспешно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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