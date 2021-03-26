РЖД заплатит школьнице из Магнитогорска 180 тысяч рублей за удар током

Суд взыскал с РЖД компенсацию за травмирование подростка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд удовлетворил апелляцию транспортного прокурора об увеличении суммы возмещения морального вреда, которую получит 14-летняя жительница Южного Урала.
По информации пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, в июне 2020 года девочка-подросток получила травму на железной дороге. На станции Магнитогорск-Грузовой школьницу ударило электрическим током контактной сети железной дороги.
Ленинский районный суд Магнитогорска постановил взыскать с ЮУЖД в качестве компенсации морального вреда 60 тысяч рублей. Однако Карталинский транспортный прокурор оспорил это решение, сочтя сумму необоснованно заниженной.
В итоге Челябинский областной суд принял решение увеличить размер компенсации до 180 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 26.03.21
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