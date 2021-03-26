Челябинцы потребовали отставки главы Калининского района и пригрозили акциями протеста

Жители микрорайона «Академ Риверсайд» в Челябинске потребовали отставки главы Калининского района и пригрозили акциями протеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подводом для народного гнева стал пустырь между многоэтажками, на котором несколько лет назад обосновались водители маршруток: они превратили территорию в отстойник и ночную парковку для своих «коней». Пару лет назад на пустыре появился биотуалет – для тех же водителей. Жители окрестных домов возмутились: они хотели, чтобы на этом месте появился сквер, детская площадка или другое общественные пространство – ничего этого в микрорайоне нет, нов место этого у них под окнами образовалась свалка с биотуалетом посредине. На их жалобы жителей даже отреагировали: в 2019 году новоиспеченные и.о. губернатора Челябинской области Алексей Текслер и и.о. главы Челябинска Наталья Котова поручили администрации района и туалет, и мусор с пустыря убрать.

Но то ли для Сергея Колесника ни губернатор, ни мэр ни авторитет, то ли эта будка так прочно вросла в пустырь, что избавиться от нее любыми известными способами невозможно, то ли синенькая кабинка по каким-то причинам дорога главе Калининского района, только стоит она на том же месте, что и 2 года назад.

Обитатели окрестных домов повесили на кабинку табличку «Туалет Колесника» и пригрозили акцией протеста.

«Мы, жители района «Академ-риверсайд», недовольны состоянием нашего района. Сергей Колесник, как глава, осуществляет благоустройство района в пределах улицы Кирова (той части, где находится его «Офис»), – написали горожане в группе «Алексей Текслер, помоги!». Отметим, что жители района, прилегающего к улице Кирова с ними бы не согласились, таккак у них тоже масса претензий к главе района, но сегодня речь не о них. – Наши жители подарили Сергею лопаты, чтобы ему, светлой голове, было хоть немного проще справиться с благоустройством (ведь с наличием лопаты это возможно). Нас не услышали, мы вышли на улицы и запустили флешмоб «Туалет Колесника» в центре нашего района (хотя центра у нас нет, ведь даже прогулочную зону нам никто не может благоустроить). На установленный Колесником туалет мы гордо прикрепили, как знамя района, его фамилию, чтобы привлечь больше внимания к нашей проблеме.



Мы требуем немедленного благоустройства района или отставки действующего главы. Выборы главы были нелегитимны: участвовал только он и его заместитель. Мы не выбирали главу и требуем немедленного начала службы не для себя, а для района.



Если указанных действий не произойдет, мы будем вынуждены выйти на акцию протеста к дому правительства Челябинской области».

Пост в группе «Алексей Текслер, помоги!» (ВКонтатке), фото Петра Заклеры

«Писал Колеснику в «контакте», отправил на какой-то нерабочий телефон», – комментируют челябицы этот пост. «Писал представителю администрации Калининского. Дали телефон: записывайтесь на прием – лалалала. А запись там будет, как обычно, через полгода. Нет, милые, я лучше к неврологу запишусь, а к Колеснику ходите сами».

Видно сразу: человеку наплевать, хотел бы – указал дату встречи с народом, публично на своих ресурсах».

«Видимо дорогая администрация города и района не понимает, что жители уже реально без сил!»

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 26.03.21

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