Уральские олигархи жалуются на огромные убытки из-за ограничений по детскому отдыху

Челябинские промышленники заявили, что несут огромные убытки из-за антиковидных ограничений. И готовы рискнуть, собрав в одном месте гораздо больше детей, чем это разрешает Роспотребнадзор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос организации летней оздоровительной кампании обсуждался сегодня на заседании правления регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей.

По словам министра образования Челябинской области Александра Кузнецова, грядущим летом в регионе планируется открыть 65 загородных лагерей, треть из них принадлежит частным компаниям. Заполнять их Роспотребнадзор разрешил только на 75% (для сравнения: городские площадки смогут работать в полном объеме). Такая ситуация не устраивает предприятия, владеющие лагерями. Олигархи заявили, что минувшим летом понесли большие убытки. И терять деньги в новом сезоне им не хочется.

Так, лагерь ЧТПЗ «Еланчик» минувшим летом не работал, но на его содержание предприятие потратило 28 миллионов рублей. В 30 миллионов оценили недополученную от детского отдыха прибыль на Челябинском цинковом заводе. Об убытках сообщили и представители других предприятий.

Промышленники считают, что нужно отменить ограничения по организации детского отдыха, заявив, что некоторые меры не имеют смысла.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 26.03.21

Три четверти россиян считают себя нищими. / Челябинцы потребовали отставки главы Калининского района и пригрозили акциями протеста. / РЖД заплатит школьнице из Магнитогорска 180 тысяч рублей за удар током. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»