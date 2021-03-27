Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 56 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 135 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 7 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 4 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 56 тысяч 116 зараженных. 2 тысячи 312 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 192).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.03.21

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