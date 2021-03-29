Южноуральцы выложили из обломков своего дома слово SOS – послание чиновникам

Жители аварийного барака в Копейске отчаялись ждать реальных действий от чиновников и выложили из обломков своего дома гигантское слово SOS.

Как сообщили РИА «Новый День» в челябинском отделении ОНФ, обитатели здания №1 на улице Артиллерийской обивают пороги всевозможных инстанций уже 10 лет. Единственное, чего они смогли добиться: в марте 2013 года дом признали непригодным для проживания. Но расселять не стали. Сначала сообщили, что это произойдет в 2023 году, однако чем ближе к назначенной дате, тем более размытыми становятся обещания чиновников.

«Они говорят: денег нет. Если найдем, то расселим вас. А не найдем, так вроде бы и неясно, что с вами делать, – рассказывает пенсионерка Нина Павлова. – Говорят, что мы поздно подали документы, хотя это чиновники затянули процесс и мы не попали в программу расселения до 2021 года. Не успели буквально на несколько месяцев. При этом нам квитанции исправно присылают, суммы – заоблачные».

Один из соседей Павловой показал платежки: 22 тысячи рублей за водоснабжение, которого никогда не было, еще почти 6 тысяч за вымерзающую колонку, которая весной топит дома.

«Люди боятся судов, поэтому платят, – отмечают в ОНФ. – Капитального ремонта здесь, конечно же, не было и, видимо, уже не будет никогда: барак с прогнившими стенами, затопленными подполами и отсутствием отопления нужно сносить. Спокойной жизни не бывает: зимой пытаются согреться электрическим обогревателем и отогреть колонку. Весной, осенью и летом в период дождей – спасаются от потопов. Когда топят печь, из труб летят искры и попадают на деревянную крышу».

Из ставших непригодными частей своего барака отчаявшиеся жители решили выложить гигантское обращение к копейским чиновникам. Теперь территорию возле гниющего дома украшает яркая надпись – как символ комплексной и наболевшей проблемы с жильем в Копейске в целом, ведь даже на центральных улицах здесь можно встретить плакаты с надписями вроде «Памятник бездействию чиновников» на недостроенных объектах.

«Чиновники Копейска оставили в безвыходной ситуации людей самых незащищенных категорий: детей, пенсионеров и инвалида. Все они проживают на улице Артиллерийской – 1, и с каждым годом у них все меньше сил бороться за свои права. По бараку на улице Расковой – 4 мы тоже сперва слушали аргументы о том, что денег нет, но как только история получила общественный резонанс, возможности сразу же появились, – подчеркивают в ОНФ. – Мы настаиваем на том, чтобы местные власти сдвинули эту проблему с мертвой точки, потому что находиться в антисанитарных условиях, с крышей, которая может вспыхнуть в любую секунду, просто опасно для здоровья и жизни».

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта направили обращение в прокуратуру Челябинской области и Роспотребнадзор с просьбой разобраться и повлиять на ситуацию. Еще одно А от главы Копейска потребовали провести в бараке работы, которые позволят жильцам в пригодных условиях дождаться переселения.

Кроме того, активисты намерены выяснить совместно с прокуратурой, по какой причине жители не попали в программу переселения до 2021 года, если еще восемь лет назад дом был официально признан непригодным для проживания.

Челябинск, Павел Зварзин

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