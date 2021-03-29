Инспектор госпожнадзора выманил у одного из киноцентров 1 млн рублей

В Челябинске инспектор госпожнадзора выманил у руководства одного из киноцентров 1 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» УМВД по Челябинску, история произошла в Металлургическом районе. Летом 2019 года инспектор выявил в киноцентре «Импульс» ряд нарушений и потребовал от администрации 1 млн за непривлечение руководства к ответственности. При этом у него не было полномочий принимать соответствующие решения.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ).

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.03.21

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