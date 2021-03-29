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Понедельник, 29 марта 2021, 09:57 мск

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Власти Южного Урала объявили аукцион на покупку трамваев

Правительство Челябинской области разместило электронный аукцион на закупку трамваев для областного центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинской области готовы потратить на закупку 30 трамваев 1 миллиард 65 миллионов рублей. Аукцион с такой максимальной ценой опубликован на сайте госзакупок.

Согласно размещенной документации, вагоны вместимостью от 150 пассажиров должны быть выпущены в 2021 году, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения. Каждая из дверей будет снабжена датчиком пассажиропотока. Кроме того, в трамвае должны быть предусмотрены USB-разъем для зарядки телефонов и GPS, зона Wi-Fi.

Также вагонs должны соответствовать определенной ранее расцветке – жемчужно-белой или бирюзово-зеленой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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