В Челябинской области выявлено 133 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 133 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 8 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 5 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 56 тысяч 383 зараженных. 2 тысячи 329 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 204).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 29.03.21
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