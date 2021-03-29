В Челябинской области выявлено 133 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 133 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 8 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 5 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 56 тысяч 383 зараженных. 2 тысячи 329 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 204).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.03.21

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