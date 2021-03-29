Челябинские перевозчики снижают стоимость проездных

В Челябинске снизят стоимость проездных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 апреля предприятия-перевозчики снизят стоимость единых проездных карт. Об этом сообщил вице-мэр Челябинска Максим Куляшов.

Стоимость проездного на два вида транспорта снизится с 1550 до 1100 рублей, на три вида транспорта – с 2200 до 1400 рублей.

Впрочем, пока проездные карты не пользуются популярностью у челябинцев. По словам горожан, они стоят слишком дорого, при этом крайне неудобны в пользовании. И изменится ли ситуация после снижения стоимости, неизвестно. Ведь даже теперь цена проездного на два вида транспорта будет равна почти 50 поездкам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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