Южноуральского депутата, подозреваемого в даче взятки, выпустили из СИЗО

Суд изменил меру пресечения челябинскому депутату Арману Аракеляну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 29 марта, Челябинский областной суд изменил меру пресечения в отношении депутата Заксобрания области от КПРФ, директора ООО «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна.

Напомним, коммерсанта задержали 4 марта в рамках расследования уголовного дела о взятке, полученной сотрудниками МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска».

Уголовное дело возбуждено в отношении пяти соучастников, подозреваемых в соответствии со степенью участия в получении и даче взятки.

По версии следствия, в 2019 году бизнесмены дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тысяч рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ, за непринятие мер по выявленным нарушениям при выполнении дорожных работ на федеральной трассе.

Вечером того же дня суд отправил Аракеляна в СИЗО. Однако защита депутата обжаловала это решение в Челябинском областной суде. За коллегу вступились другие депутаты Законодательного собрания Челябинской области.

Сегодня, 29 марта, Челябинский областной суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Челябинск, Виктор Елисеев

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