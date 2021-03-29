Мнимый трейдер из Челябинской области отправится в колонию

Житель Сосновского района, выдававший себя за успешного трейдера, осужден за хищение около 11 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 54-летнего местного жителя виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что в 2012-2016 годах южноуралец похитил у семи жителей области в общей сложности около 11 миллионов рублей.

Для этого он зарегистрировался на площадках, занимающихся торгами на рынке ценных бумаг, после чего распространил о себе сведения как об успешном трейдере, деятельность которого приносит существенную прибыль.

В дальнейшем мужчина заключил с южноуральцами договоры займа средств, которые обещал вложить в трейдерскую деятельность. На самом же деле, полученные деньги он не собирался использовать в торгах на рынке ценных бумаг, а тратил их по своему усмотрению.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, приговорив к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.03.21

Южноуральского депутата, подозреваемого в даче взятки, выпустили из СИЗО. / Челябинские перевозчики снижают стоимость проездных. / В Челябинской области выявлено 133 новых случаев коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»