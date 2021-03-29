На Южном Урале вынесли приговор банде, грабившей ломбарды и ювелирные магазины

Вынесен приговор главарю и участникам банды за совершение нападений на ювелирные магазины и ломбарды на Урале и в Сибири.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего ранее судимого жителя региона, а также 28-летнего и 29-летнего соучастников, обвиняемых в грабеже, создании и участии в банде, а также разбоях.

В суде установлено, что 52-летний южноуралец в 2013 году сколотил банду для на ювелирные магазины и ломбарды, в которую вошел его сын и трое друзей сына.

Соучастники в 2013-2015 годах совершили грабеж и 9 разбойных нападений на ломбарды и ювелирные магазины, расположенные в Магнитогорске, Тюмени, Уфе, Екатеринбурге, Омске, Южноуральске и Кургане.

Совокупный ущерб от преступлений составил около 23 миллионов рублей.

Злоумышленники задержаны в 2017 году сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Приговором суда главарю банды назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием в исправительной колонии особого режима, со штрафом в 500 тысяч рублей.

Двоим соучастникам назначено 14 лет 6 месяцев и 15 лет лишения свободы, с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому, со штрафами в 400 и 450 тысяч рублей соответственно.

Заявленные исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме на сумму 10,5 миллиона рублей.

Уголовные дела в отношении еще двоих участников банды были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения, они осуждены в 2019 году каждый к 10 годам лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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