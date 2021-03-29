Поселок в Челябинске, жители которого подарили лопаты главе района, уходит под воду

Жители Челябинска пожаловались губернатору на потоп на улицах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», талые воды затапливают улицу поселка Никольская роща. Об этом его жители Челябинска рассказали в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!"

Пост с жалобой сопровождает видеоролик. На видео запечатлена гигантская лужа, подобравшаяся вплотную к ограде дома. «Вот такой ужас творится на улице Лобачевского в Никольской роще, – пишет автор видео. – Скоро станет невозможным выходить на улицу. Так же топит наш двор. Ливневка завалена мусором и частично закатана асфальтом. Такое происходит каждый год, и в дожди, и в таяние снега. Администрации Калининского и Тракторозаводского районов все знают, но решать проблему не хотят!"

Интересно, что в середине марта жители поселка уже пытались обратить внимание властей на свою проблему. Тогда делегация горожан пришла в приемную к главе Калининского района Сергею Колеснику. Челябинки принесли чиновникам лопаты для уборки снега. По их словам, снегоуборочную технику в поселке за всю зиму не видели ни разу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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