Челябинцы вызвали губернатора на митинг в защиту бора

Экоактивисты намерены выйти на митинг в защиту Челябинского городского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», противники строительства на территории Челябинского городского бора планируют выйти на митинг 10 апреля. Об этом сообщила депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина.

«Мы подали уведомление на митинг. Власть не слышит никого и продолжает судиться с общественниками, – рассказала парламентарий. – ЗСО вероломно нарушают договоренности и снова пытаются отсудить участок в Бору под строительство хирургического корпуса. Хотя апелляционный суд Санкт-Петербурга уже дважды подтвердил свое решение о незаконности такого строительства и вывода земельного участка из границ ООПТ».

Общественники и эксперты в составе рабочей группы в региональном заксобрании проделали колоссальную работу и подготовили предложения по сохранению городского бора, напоминает Елена Вахтина. Одним из основных пунктов переговоров была тема моратория на любые строительства в бору.

«Специалисты РАНХиГС провели соцопрос, который показал, что 84% жителей против строительства в Челябинском городском бору. Медики, работающие в медгородке, также считают, что план размещения хирургического корпуса на спорном земельном участке – это тупиковая ветка развития медицины, и определенно не стоит уничтожать деревья в угоду «быстрых решений» властей. Ведь существуют другие варианты, которые те даже не рассматривают, – возмущается парламентарий. – Тем временем губернатор Челябинской области Алексей Текслер не проводит личный прием. Через письменные обращения народу до него тоже не достучаться. Поэтому мы направили Алексею Леонидовичу персональное приглашение на заявленный нами митинг. Хотим увидеть первое лицо нашего региона за пределами инстаграма и услышать его личную позицию».

Акция протеста запланирована на 10 апреля, с 14:00 до 16:00, у памятника Курчатову. Власти еще не согласовали ее проведение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.03.21

Поселок в Челябинске, жители которого подарили лопаты главе района, уходит под воду. / Двадцать районов Южного Урала охватила сеть 4G. / На Южном Урале вынесли приговор банде, грабившей ломбарды и ювелирные магазины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»