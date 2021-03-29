В центре Челябинска у автобуса на ходу отвалился двигатель

В Челябинске на оживленном перекрестке у муниципального автобуса отвалился двигатель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 29 марта, в 16:56 на пересечении улицы Кирова и проспекта Победы.

Автобус, следовавший по одному из муниципальных маршрутов, не смог переехать через трамваи рельсы. Как оказалось, у машины отвалился двигатель внутреннего сгорания.

Пассажирам пришлось покинуть салон. Из-за аварии было остановлено движение трамваев по направлению к Ленинградскому мосту и по улице Кирова. Возобновилось движение электротранспорта лишь после 18:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.03.21

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