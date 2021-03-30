Челябинка пострадала в ДТП с участием автобуса

В Челябинске женщина пострадала в столкновении автобуса и иномарки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в понедельник, 29 марта, в 8:00 на улице Свободы напротив дома №173.

32-летняя автоледи, управляя автомобилем «Опель», при повороте направо не заняла крайнее положение на проезжей части и столкнулась с автобусом «ЛиАЗ», следовавшим по маршруту №64.

В результате ДТП в салоне автобуса упала 51-летняя пассажирка. Женщина получила травмы.

За прошедшие сутки на территории Челябинска зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек получил ранения и 1 человек погиб.

Челябинск, Виктор Елисеев

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