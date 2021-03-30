Пьяный лихач снес на переходе пешехода и скрылся

37-летний пьяный челябинец снес на пешеходном переходе женщину и скрылся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло 29 марта в 17: 30 в Металлургическом районе. 55-летняя челябинка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу к центральному входу в парк имени Тищенко. Она заметила несущийся на нее автомобиль, решила ускориться, но уже через мгновенье лихач «насадил» ее себе на капот и протащил несколько метров. После этого женщину отбросило в сторону, а водитель, не сбавляя скорости, уехал. Челябинка погибла.

Отметим, что едва избежала гибели и пара, шедшая по переходу перед женщиной: несущийся «Ниссан» буквально проехал им по пяткам.

Водителя через некоторое время задержали. Он оказался пьян. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения и повлекшее смерть человека». Обвиняемый находится в ИВС.

Челябинск, Павел Зварзин

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