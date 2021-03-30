На Урале побережье уникального озера раздают за бесценок

Власти выставили на продажу участки на берегу курортного озера на Южном Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Карабаша объявила о продаже сразу 18 земельных участков. При этом в объявлениях на официальном портале РФ для размещения информации о торгах в качестве начальной цены указано 0 рублей.

Участки площадью 300 – 439 квадратных метров расположены в поселке Красный Камень на берегу озера Увильды. Интересно, что в настоящее время получить информацию о торгах не представляется возможным – страница с объявлениями на портале для размещения информации о торгах не открывается – сайт выдает ошибку.

В самой администрации также не смогли прояснить ситуацию, сославшись на то, что составители аукционной документации выйдут из отпуска аккурат в день торгов.

На официальном сайте мэрии Карабаша среди объявлений о продаже земельных участков можно найти два извещения: от 30 декабря 2020 года о продаже 17 лотов (аукцион назначен на 19 января 2021 года), а также от 21 января 2021 года о продаже 3 лотов (дата торгов 2 марта 2021 года). В лотах предлагаются земельные участки в поселке Красный Камень площадью в пределах 300-400 квадратных метров и больше, с начальной стоимостью лота 300-500 тысяч рублей.

Не исключено, что нынешний аукцион проводится лишь для определения возможной заинтересованности покупателей земельными участками в преддверии передачи их для ведения личного подсобного хозяйства. В этом случае муниципальные власти обязаны объявить о торгах. И если желающих купить участок не найдется, их передадут тем, кто уведомил власти о намерении выкупить его для организации хозяйства. Тогда стоимость участка может составить 3% от кадастровой стоимости.

Отметим, что поселок Красный Камень уже попадал в поле зрения силовиков. Так, осенью прошлого года суд аннулировал договор купли-продажи земельного участка площадью 20 тысяч квадратных метров всего за 200 тысяч рублей (экспертиза оценила стоимость земли в 2,7 миллиона рублей). В итоге участок вернули муниципалитету.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.03.21

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