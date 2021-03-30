«У нас здесь не диалог»: в думе Челябинска пригрозили отключать микрофон критикам властей

Критика в адрес главы Челябинска вывела из себя влиятельных «единороссов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 30 марта, мэр Челябинска Наталья Котова выступила перед Челябинской городской думой с отчетом о проделанной в 2020 году работе.

Большинство депутатов ожидаемо признали деятельность администрации удовлетворительной. Но нашлись и недовольные.

В «минус» городским властям поставили гигантский по сравнению с собственными доходами казны долг: задолженность мэрии составляет 6 миллиардов рублей (за год долг вырос на 700 миллионов рублей) при доходах в 13 миллиардов. Это некоторые парламентарии сочли признаком предбанкротного состояния городского бюджета. Одна из причин плачевного состояния муниципальной казны, отмечают депутаты, в том, что за весь предыдущий год не было сформировано ни одного земельного участка под жилищное строительство. Между тем, раньше аренда таких земель приносила существенный доход городскому бюджету.

Никуда не делись и другие проблемы Челябинска. Так, жители северо-запада по-прежнему каждый день сталкиваются с транспортным коллапсом, так как выехать из этой части областного центра в «час пик» практически невозможно. Так и не начал работать в полную силу общественный транспорт. Горожане все еще вынуждены мириться с засильем ларьков, особенно на это жалуются жители Курчатовского района. Да и триумфальное избавление подземных переходов от многочисленных павильончиков захлебнулось на переходах на площади Революции – остальные переходы, по словам депутатов, до сих пор находятся в удручающем состоянии.

«Да, в городе происходят изменения, – признал один из парламентариев. – Но челябинцы хотят жить в комфортном и чистом городе. Ни я, ни мои избиратели этого не видим. Поэтому я сегодня даю неудовлетворительную оценку отчету».

И хотя Наталья Котова попыталась ответить на все претензии (правда, по поводу задолженности ограничилась лишь заверениями, что ситуация не только не стала хуже, но даже улучшилась, но ни одной цифры в подтверждение не назвала), и даже встретила критику относительно благодушно, а вот влиятельных челябинских «единороссов» «распоясавшаяся» оппозиция возмутила.

«У нас здесь не диалог, у нас здесь вопросы, – выдал председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт.– Мы обещали вручить Александру Николаевичу (Галкин, председатель комиссии по депутатской этике ЧГД. – НД) кнопку, чтобы он следил за регламентом. Нужно проработать этот вопрос».

Еще одного представителя ЕР Аркадия Шафигулина возмутило, что критика не прозвучала в кулуарах, а была вынесена на всеобщее обозрение. «Критиковать нужно, но не так жестко, не так зло, – поучительно произнес депутат. – Если вопросы были, почему они не заданы были ни на фракции, ни на комиссии. А именно для пиара использовать городскую думу никому не позволительно». И вслед за Шмидтом предложил: «Мы же договорились с коллегами комиссии по этике: прошло 2 минуты – нужно выключить микрофон. Что, нам техника не позволяет это сделать?»

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Челябинск, Виктор Елисеев

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