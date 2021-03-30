Южный Урал признали свободным от птичьего гриппа

Россельхознадзор изменил Челябинской области статус по заразным болезням животных: регион свободен от птичьего гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, решение ведомство приняло 29 марта 2021 года.

Как сообщается на сайте Россельхознадзора, по предложениям госветслужбы Челябинской области, которая представила необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта Российской Федерации. Регион признан свободным от данного заболевания.

Напомним, что в 2020 году на территории Челябинской области было зарегистрировано 4 неблагополучных пункта по гриппу птиц: три пункта на территории двух муниципальных районов Челябинской области среди домашней водоплавающей птицы (утки, гуси), содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан в селах Песчаное и Малое Шумаково Увельского района и поселке Теренкуль Октябрьского района (домашняя птица была инфицирована при контакте с дикой перелетной водоплавающей птицей на озерах Песчаное, Табыньша и Теренкуль) и один пункт домашней птицы (индюки), находившейся на территории ЛПХ Малоземова Н.М. (Челябинск, улица Красных Казаков).

Челябинск, Виктор Елисеев

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