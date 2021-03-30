На электронную почту школы Копейска пришло письмо о минировании

Одну из копейских школ предупредили о минировании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство школы №2 в поселке Октябрьский (Копейск) было вынуждено вызвать представителей экстренных служб после того, как получило на электронный адрес образовательного учреждения угрожающее письмо.

Позднее стало известно, что администрация школы получила письмо, где говорилось, что учреждение заминировано. По информации издания «Копейский рабочий», среди указанных в письме требований анонимные авторы предлагали пройти по предложенной ссылке.

Известны, что похожие письма получили сегодня еще ряд учреждений в различных городах России.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.03.21

В Госдуме намерены обратиться к правительству с просьбой сохранить коронавирусные льготы. / Отказ от доллара вернет в Россию «черный рынок» валюты – прогноз экономиста из США. / Южный Урал признали свободным от птичьего гриппа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»