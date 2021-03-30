В Челябинске построят мост между северо-западом и центром города

Новый мост обещали построить власти Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мост через реку Миасс свяжет улицы Краснознаменная и Энгельса. Об этом сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

По словам мэра в районе набережной Миасс планируется построить здания для Арбитражного суда Челябинской области и Центрального районного суда Челябинска.

«Когда в 2024 году и в 2025 году будут сдаваться эти объекты, мы уйдем на строительство набережной с той стороны. Мост будет перебрасываться через реку Миасс, со стороны Краснознаменной будет переходить на Энгельса. Будет связь трафика с центральной частью города. Это разгрузит немного центр города», – отметила чиновница.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.03.21

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