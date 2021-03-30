В южноуральской полиции назвали законными действия силовиков, разгонявших шествие 31 января

В полицейском главе Челябинской области не нашли нарушений в действиях силовиков, проводивших жесткие задержания участников несанкционированного шествия 31 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГУ МВД по Челябинской области провело проверку законности действий сотрудников правоохранительных органов на протестных акциях в поддержку Алексея Навального 31 января этого года. Ответ опубликовали авторы соответствующего запроса в прокуратуру региона.

«Еще в феврале мы требовали разобраться со случаями необоснованного применения грубой физической силы при задержании граждан на мирных протестах в Челябинске. В СМИ и соцсетях достаточно материалов, на которых такие случаи зафиксированы», – рассказали южноуральцы в соцсетях.

Так, одним из «показательных случаев» «необоснованной жестокости и унижения человеческого достоинства» представители одной из политических партий, обратившихся с просьбой проверить действия силовиков в прокуратуру, считают задержание на пешеходной улице Кирова, когда участников акции протеста положили на снег.

Однако служба собственной безопасности МВД не нашла нарушений в действиях полиции. «По результатам проверки сведения, изложенные в обращении, о, якобы, неправомерных действиях сотрудников полиции при задержаниях лиц, принимавших участие 31.01.2021 в незаконном публичном мероприятии, объективного подтверждения не нашли», – говорится в ответе.

Ранее в ответе УМВД по Челябинску представители силового ведомства настаивали на незаконности акции протеста и праве полицейских применять в случае необходимости «физическую силу, в том числе боевые приемы».

Напомним, 31 января в Челябинске прошло несанкционированное шествие в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Акция протеста не была согласована городскими властями, и на ее протяжении полиция провела задержания нескольких десятков участков, действуя, в том числе, достаточно жестко. При этом некоторые горожане и СМИ заявили о провокациях со стороны силовиков. В свою очередь, власти заявили о провокациях со стороны наиболее радикально настроенных участников шествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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