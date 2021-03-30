Несмотря на заверения чиновников, челябинский поселок продолжает уходить под воду

Жители челябинского поселка Никольская роща заявили, что, несмотря на заверения чиновников, их улицы продолжает топить.

Как уже сообщал «Новый День», об угрозе подтопления жители поселка Никольская роща рассказали в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!" вчера, 29 марта.

По словам челябинцев, вода в ближайшее время может начать заливать дворы их домовладений. Произошло это из-за того, что снег с улиц Никольской рощи не убирали на протяжении всей прошедшей зимы.

В понедельник же днем чиновники администрации Калининского района заверили, что работы по устранению подтопления в поселке идут полным ходом. «Вчера заместитель главы Калининского района лично выезжал на место и с председателем КТОС поселка «Никольская роща» провел осмотр подтопленной территории. Сегодня администрация Калининского района совместно с МБУ ЭВИС продолжает работы по устранению подтопления улицы Верхоянской. Работы планируется завершить сегодня», – говорится в сообщении, размещенном в официальной группе администрации в социальных сетях.

Но потом что-то пошло не так. «После 16:30 рабочих не было, – возмущаются челябинцы в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!" уже сегодня, 30 марта. – ЧП в районе, ни главы, ни заместителей, никто не может справится, а нас топит! Это реальная жесть».

«Все меры закончились в 16:30 вечера, когда рабочие просто разошлись по домам», – подтверждают другие горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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