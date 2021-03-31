На Южном Урале стартует запись в первые классы

В Челябинской области стартует приемная кампания в первые классы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 1 апреля, на Южном Урале начнется первый этап записи в первые классы общеобразовательных школ.

В нынешнем году приемная кампания впервые начнется так поздно. Ранее запись проходила, начиная с 1 февраля.

По данным министерства образования и науки Челябинской области, в нынешнем году школы ожидают более 47 тысяч первоклашек. Это примерно на 3 тысячи больше, чем год назад и на 2,5 тысячи человек больше, чем ожидается в 2022 году.

Напомним, приемная кампания будет проходит в два этапа: с 1 апреля по 30 июня образовательные учреждения набирают тех детей, что живут на территории, закрепленной за учебным заведением, с 6 июля по 5 сентября школы распределяют оставшиеся места.

При этом в нынешнем году в приоритетном порядке в школы будут записывать детей, чьи братья и сестры уже учатся в этом образовательном учреждении (при условии, что живут они вместе).

Заявление на запись в школу можно подать в электронном форме через ГИС «Образование в Челябинской области» или Региональный портал государственных услуг Челябинской области (в этом случае его придется подтверждать в ходе визита в школу) либо в самой образовательной организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.03.21

Несмотря на заверения чиновников, челябинский поселок продолжает уходить под воду. / В южноуральской полиции назвали законными действия силовиков, разгонявших шествие 31 января. / В Челябинске построят мост между северо-западом и центром города. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»