На Южном Урале третий день растет смертность от ковида

В Челябинской области за сутки выявлено 130 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 9 человек. Этот показатель растет уже третий день: 29 марта сообщалось о 5 смертях от ковида, 30 марта – о 8.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 56 тысяч 644 зараженных. 2 тысяч 349 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 221).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.03.21

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