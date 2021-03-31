Акция «Бессмертный полк» останется виртуальной

В Челябинской области начали прием заявок на участие в акции «Бессмертного полка».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, в этом году акция «Бессмертный полк» вновь пройдет в режиме онлайн. Прием заявок уже открыт.

Также стартовал набор волонтеров. Планируется набрать более 200 добровольцев, принять участие может каждый, кому исполнилось 18 лет.

«Акция «Бессмертный полк» стала неотъемлемой частью Дня Победы наряду с парадом. Даже ограничения в пандемию не повлияли на желание россиян принять участие во всенародном шествии, хоть и проходило оно в режиме онлайн. В этом году мы вновь ожидаем огромное количество заявок», – рассказал регионального исполкома ООД «Бессмертный полк России» в Челябинской области Игорь Белехов.

Для обработки заявок и требуются добровольцы. Получить информацию о регистрации в качестве волонтера можно по телефону +7(351) 264-64-13 (региональный исполком ОНФ в Челябинской области).

В связи с тем, что все волонтеры получат доступ к персональным данным участников онлайн-шествия, при заполнении анкеты обязательным условием является предоставление паспортных данных волонтера. Все добровольцы получат алгоритм модерации заявок, а также пройдут обучение.

Работа волонтеров будет проходить в период с 15 апреля по 9 мая 2021 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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