Бывшему южноуральскому силовику, наладившему торговлю информацией об умерших, скостили срок

Экс-полицейскому из Челябинской области, получавшему деньги от похоронной конторы, изменили приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшего сотрудника Усть-Катавского ОВД, признанного виновным в получении взяток от представителя ритуального агентства.

Напомним, ранее суд установил, что полицейский, возглавляя смену дежурной части ОМВД, с сентября 2016 по апреля 2018 года за вознаграждение передавал руководителю похоронного бюро информацию об умерших и их родственников. Всего за это он получил 21 тысячу рублей.

Как уточнили в пресс-службе областного суда, судебная коллегия по уголовным делам исключила из приговора отягчающее обстоятельство – совершение преступления сотрудником ОВД, и снизил основное наказание с трех до двух лет лишения свободы, а дополнительное – в виде лишения права занимать определенные должности – с трех лет до двух лет шести месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.21

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