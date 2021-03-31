В центре Челябинска утопает в мусоре контейнерная площадка, с помпой открытая местным депутатом

Челябинцев возмутила заваленная мусором контейнерная площадка в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за полгода контейнерная площадка, с пафосом открытая во дворе дома №17 по улице Воровского превратилась в очередное мусорное пятно на лице Челябинска. Об этом рассказали активисты общественной организации «Гражданский патруль».

«В сентябре прошлого года депутат от «Единой России» Сергей Овчинников торжественно открыл контейнерную площадку для мусора, которую жители ждали несколько лет. Это открытие даже возглавило рейтинг Ильи Варламова «10 нелепых открытий российских чиновников в 2020 году», – сообщили общественники. – Так пафосно открыли площадку – а что сейчас, спустя полгода? Площадка находится в ужасающем состоянии. Мусор не вывозится и уже скапливается на земле».

Горожане требуют, чтобы Центр коммунального сервиса, администрация Челябинска, а также совет депутатов и администрация Советского района решили вопрос с регулярным вывозом мусора с контейнерной площадки у Воровского, 17.

Впрочем, вероятно, определенный вклад в обострение проблемы внесла конструкция ограждения, отделяющего площадку. Дело в том, что деревянные конструкции затрудняют погрузку отходов в мусоровоз: чтобы освободить емкость от мусора, ее необходимо сначала выдвинуть с контейнерной площадки на несколько метров, а затем поставить освободившийся контейнер на место. И не исключено, что подрядчики ЦКС и представители управляющей компании до сих пор не договорились, кто должен выполнять эти «лишние» движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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