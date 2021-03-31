Госжилинспекция потребовала немедленно восстановить обрушившийся фасад челябинского общежития, а жильцы обратились в прокуратуру

В Челябинске управляющую компанию «Ремжилзаказчик Советского района» обязали восстановить обрушившуюся стену дома на улице Худякова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 марта из-за подтекания воды в здании общежития на Худякова – 13 обрушилась часть внешней стены. Управляющая компания заявила, что в произошедшем виноваты жильцы – это они запустили дом. Обитатели здания утверждают, что неоднократно обращались в УК, но безрезультатно.

Мэрия пообещала расселить часть квартир.

Внеплановую выездную проверку провела Госжилинспекция и выдала управляющей компании предписание до 2 апреля (то есть до конца рабочей недели) принять меры для предотвращения дальнейшего разрушения фасада и восстановить кирпичную кладку. До 30 апреля необходимо провести строительную экспертизу фасада и получить заключение специализированной организации о техническом состоянии конструкций и необходимого ремонта.

Кроме того, в отношении УК «Ремжилзаказчик Советского района» ГЖИ составлен протокол о привлечении к административной ответственности. Как выяснилось, в минувшем году региональный оператор капремонта предупреждал УК о разрушении кирпичной кладки здания и требовал срочно устранить причины.

Между тем, сами жильцы обратились в прокуратуру с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность УК, обратив особое внимание на то, как расходуются собранные с жителей средства. И выявить, нет ли конфликта интересов в руководстве ООО УК «Ремжилзаказчик» при трудоустройстве ближайших родственников. «Только в СМИ мы увидели сотрудников УК, дающих комментарии по обрушению стены: генеральный директор Владимир Кудряшов, главный инженер Андрей Кудряшов и инженер Иван Кудряшов», – заявили обитатели здания.

Челябинск, Павел Зварзин

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