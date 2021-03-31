Довыступался. Гордума требует проверить гражданство депутата, раскритиковавшего мэра Челябинска

Челябинская городская дума решила проверить, нет ли у обрушившегося с критикой на главу города Наталью Котову депутата Ильи Мительмана израильского гражданства.

Как сообщал ранее «Новый День», вчера, 30 марта, мэр Челябинска Наталья Котова выступила перед городской думой с отчетом о работе в 2020 году. Большинство челябинских депутатов оценили деятельность администрации удовлетворительно.

Против этой оценки проголосовал лишь депутат Илья Мительман, жестко раскритиковав работу чиновников. Это вызвало недовольство среди его однопартийцев-«единороссов», договорившихся до необходимости жестко следить за выступлениями коллег и отключать им в случае чего микрофоны (впрочем, формально речь шла лишь о нарушении регламента).

Но оказалось, что оппоненты мятежного депутата (ходят упорные слухи, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах в Госдуму в пику согласованному «единороссу» Владимиру Павлову) решили пойти в дискуссии дальше. И применить прославленный некогда еще сатириком Михаилом Жванецким метод – потребовать у оппонента паспорт.

Сегодня стало известно, что Челябинская городская дума решила проверить, нет ли у г-на Мительмана израильского гражданства.

Напомним, с 2006 года россиянам, имеющим иностранное гражданство, запрещено замещать должности государственной службы, а также избираться в органы законодательной власти. Между тем, вчера, 30 марта, в Интернете появился материал, авторы которого утверждали, что Илья Мительман обладает израильским гражданством и недвижимостью за рубежом.

Как пояснили в пресс-службе городского парламента, именно эти факты и побудили думу обратиться к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой проверить декларацию Ильи Мительмана. «Когда депутат сдает декларацию о доходах и имуществе, проверяется только правильность заполнения документов, в остальном мы верим депутатам на слово, – рассказали в аппарате гордумы. – К тому же мы не являемся проверяющим органом. Но, если возникают сомнения, то депутаты могут попросить провести проверку губернатора».

Интересно, что ранее у Ильи Мительмана было израильское гражданство. Но в 2009 году он заявил об отказе от него. Недвижимость же в Израиле у семьи депутата, по его признанию, действительно, есть. Но она принадлежит его супруге и указана в декларации.

Кстати, в разоблачительном материале вывод о наличии у Мительмана израильского гражданства делается на основе того, что у него есть так называемый «теудат-зеут» – внутреннее удостоверение личности, выдаваемое в Государстве Израиль. Правда, получить его могут не только граждане, но и иностранцы. Вряд ли об этом не знают депутаты – часть из них, безусловно, бывала в Израиле. И поэтому вдвойне примечательно, что депутаты, которые – случается – и предписания прокуратуры игнорируют, сочли достойной внимания публикацию на сайте, даже не являющемся СМИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.21

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