В Челябинске Merсedes врезался в легковое такси

В Челябинске столкнулись Merсedes и легковое такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, ДТП произошло сегодня в 3 часа ночи на улице Тимирязева. Водитель Merсedes не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Kia Rio с логотипами такси Яндекс.

После столкновения Merсedes вылетел на тротуар и снес ограждения. 47-летняя водитель Kia Rio получила открытый перелом голени. Прибывшие на место спасатели Челябинской городской службы спасения оказали ей первую помощь и транспортировали до машины скорой.

«Ее спасла подушка безопасности», – рассказали спасатели. Предположительно, водитель Merсedes был в состоянии алкогольного опьянения.

Челябинск, Павел Зварзин

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