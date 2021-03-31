В Совфеде шокированы бегством жителей из Челябинской области

В Совете Федерации рассказали о бегстве жителей из Челябинской области и «маршруточной мафии».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весьма неоднозначно закончилось выступление губернатора Челябинской области Алексея Текслера и спикера регионального парламента Владимира Мякуша в Совете Федерации в рамках проходящих в верхней палате российского парламента Дней Южного Урала.

Сегодня, 31 марта, по итогам участия представителей региона в заседаниях комитетов Совфеда, спикер СФ Валентина Матвиенко во время ответного выступления внезапно перешла к критике. По словам председателя Совета Федерации, все достижения, о которых столь бодро рапортовало руководство Челябинской области, могут померкнуть на фоне высокого темпа убыли населения, «нехарактерной для такого развитого региона».

«Снижается численность населения. Негативная тенденция продолжается. Здесь много факторов. Но надо подходить к вопросам поддержки семей с детьми. Регион отстает по уровню обеспеченности врачами. Уровень экологического благополучия всегда актуален для Челябинской области», – констатировала спикера верхней палаты парламента.

Еще одной проблемой региона является удручающее состояние общественного транспорта, считает Валентина Матвиенко. «Читаю соцсети, что пишут люди о руководстве. Скажу, что людей волнует, и это слова людей: засилье маршруточной мафии, устаревшие автобусный и троллейбусный парки, – рассказала спикер руководству области. – Частному бизнесу надо ставить жесткие условия, они возят людей на ведрах с гвоздями. Не знаю, есть мафия или нет, но надо быть построже и тарифы на перевозки сдерживать».

Напомним, в марте в нескольких городах Челябинской области частные перевозчики начали повышать цены на проезд. При этом ни муниципальные власти, ни областные чиновники не смогли ничего сделать для сохранения тарифов на прежнем уровня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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