Южноуралец наладил схему по продаже арендованных авто

Полицейские Миасса задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел МВД по Миассу поступило заявление от 65-летнего южноуральца о том, что ранее незнакомый мужчина заключил договор аренды автомашины, а затем перестал выходить на связь и не платил арендную плату.

В ходе мероприятий полиция задержала ранее судимого местного жителя 29 лет, который под предлогом аренды завладел автомобилем, после чего перегнал его в соседнюю республику и продал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до шести лет.

На данный момент установлена причастность злоумышленника еще к двум аналогичным противозаконным действиям. Общая сумма ущерба составила более 1,5 миллиона рублей.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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